Ungewöhnlicher Gast: Delfin besucht Kieler Förde

Kiel.Bereits seit mehreren Wochen taucht ein Delfin immer wieder nahe der Schwentinemündung in Kiel auf. Das Tier verhalte sich etwas auffällig, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. „Es schwimmt immer im Kreis.“ Vom Wasser aus beobachtete am Dienstag auch ein Kajak-Fahrer den Delfin. „Ich habe das Gefühl, er wird immer zutraulicher“, sagte der Mann. Auf dem Bild ist zu sehen, wie das etwa zwei Meter große Tier sich einem Paddler in der Kieler Förde nähert. Bereits vor drei Jahren hatte ein Delfin dort für Aufsehen gesorgt und Schaulustige angelockt. Weil Neugierige in einem Schleusenbereich nahe dem Nord-Ostsee-Kanal baden gegangen waren, um dem Tier nahezukommen, musste die Wasserschutzpolizei eine Warnung aussprechen. Das Baden nahe Schleusen ist untersagt. dpa

