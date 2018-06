Unglück im Münsterland: Heißluftballon abgestürzt

Anzeige

Zum Unfallzeitpunkt zeigte das Regenradar einer Wetterkarte mäßigen bis starken Regen in dem Gebiet an. Warnungen hatte es laut Deutschem Wetterdienst nicht gegeben. Der Wind habe aber durchaus in Böen auffrischen können. Außerdem sei eine deutliche Schauerlinie durch die Region gezogen, sagte eine Expertin.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine solche Böe den Ballon zusammengedrückt, woraufhin der Korb aus zehn Metern Höhe auf das Feld im Kreis Warendorf krachte. Das teilte die Polizei mit. Helfer bargen die Verletzten. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.