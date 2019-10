Uniklinik in letzter Minute ausgebremst

Heidelberg/Karlsruhe.Der Ärger steht Simone Schwanitz ins Gesicht geschrieben, als sie am Dienstag um 11.30 Uhr im Heidelberger Universitätsklinikum vor die Presse tritt. Ursprünglich hatte die Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums und Abteilungsleiterin im Stuttgarter Wissenschaftsministerium den Abschlussbericht der unabhängigen Expertenkommission vorstellen und damit endlich einen Schlussstrich unter die Bluttest-Affäre ziehen wollen. Doch daraus wird vorerst nichts. Auf richterliche Anordnung, die nur wenige Minuten vor der Präsentation ergeht, muss sie die Pressekonferenz absagen.

Hintergrund ist ein Eilantrag des Chefarzts der Uni-Frauenklinik, Christof Sohn (Bild), vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Er gilt als Hauptverantwortlicher in der Affäre um einen frühzeitig vorgestellten Bluttest auf Brustkrebs, der den Ruf des Uniklinikums schwer beschädigt hat. So wird ihm unter anderem vorgeworfen, den noch längst nicht marktreifen Test in einer groß angelegten PR-Kampagne als medizinischen Durchbruch präsentiert zu haben (siehe Kasten). Diese Darstellung musste das Uniklinikum später korrigieren.

Mit seinem Eilantrag will der Gynäkologie-Professor verhindern, dass Sachverhalte veröffentlicht werden, die auch Gegenstand des Disziplinarverfahrens sind, das gegen ihn eingeleitet wurde. Denn als Professor unterliegt er dem Beamtenrecht, und das sieht hohe Hürden für eine Entlassung vor.

Das Verwaltungsgericht folgt dem Chefarzt mit seiner Anordnung in großen Teilen. So sei bereits bei der Vorstellung des Zwischenberichts der Expertenkommission im Juli ein Fehlverhalten Sohns als gesichert dargestellt worden, argumentiert das Gericht und bewertet dieses Vorgehen als „rechtswidrig“. „Es stehe zu befürchten, dass sich dies wiederholen werde“, schreibt es in seiner Mitteilung zur Entscheidung.

In einem anderen Punkt aber hat Sohn keinen Erfolg. Denn er will auch einen zweiten Bericht, den der von Universitätsrektor Bernhard Eitel eingesetzten Senatskommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, stoppen. Auch diese Ergebnisse sollten ursprünglich auf der Pressekonferenz am Dienstag vorgestellt werden. Erst am Nachmittag entscheidet sich die Universität schließlich, eine Zusammenfassung auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.

Lehrverbot endet bald

Wie von Sohn befürchtet, werden darin schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Er trage „die Hauptverantwortung“, heißt es wörtlich, von einem „erheblichen und schweren wissenschaftlichen Fehlverhalten durch Professor Sohn“ ist die Rede. Und: „Ein gravierendes Fehlverhalten sei auch durch die verfrühte medienwirksame Veröffentlichung ohne vorherige belastbare Publikation gegeben.“

Die Verantwortung sieht der Bericht der Universitätskommission aber nicht nur bei Sohn. Mit Blick auf den infolge der Affäre zurückgetretenen Dekan der medizinischen Fakultät, Andreas Draghun, spricht sie von einem „Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens, allerdings von minderer Schwere“. Er habe mangelnde Sorgfalt im Umgang mit der Presse bewiesen und die Behauptungen von Sohn unkritisch akzeptiert. Damit habe Draghun „wesentlich dazu beigetragen, dass aus individuellem Fehlverhalten eine institutionelle Krise wurde“, heißt es in der Zusammenfassung des Berichts. Der Dekan hatte ein Interview Sohns mit der „Bild“-Zeitung über den Test vor dem Erscheinen gelesen und sogar gelobt.

Unklar bleibt am Dienstag, wie es mit Sohn weitergehen soll. Die Universität will sich weder zum Stand des Disziplinarverfahrens gegen den Chefarzt noch zum gegen ihn verhängten dreimonatigen Lehr- und Forschungsverbot äußern. Dieses läuft Ende des Monats aus.

Unterdessen prüft das Ministerium Rechtsmittel gegen die Anordnung des Verwaltungsgerichts. Schwanitz jedenfalls gibt sich am Dienstag kämpferisch. „Wir setzen alles daran, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt die Kommissionsergebnisse vorstellen können“, sagt die Aufsichtsratsvorsitzende. Der Aufsichtsrat hatte die unabhängigen Experten unter dem Vorsitz der ehemaligen Bundesverfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt und des Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft Matthias Kleiner mit der Aufklärung beauftragt. Sie sollen auch Empfehlungen abgeben, wie vergleichbare Situationen in Zukunft vermieden werden können.

