Uniklinik und Jones ohne Einigung

Heidelberg.Der Gütetermin am Arbeitsgericht Heidelberg dauert gerade einmal eine halbe Stunde. Eine Einigung wird nicht erzielt. Und die Frage bleibt: Ist die Kündigung von Markus Jones wirksam? Das Einzige, was feststeht: Der ehemalige Chefjustiziar des Universitätsklinikums Heidelberg darf zumindest in absehbarer Zeit nicht an seinen Arbeitsplatz zurückkehren.

Das Uniklinikum hatte Ende Februar einen angeblichen Bluttest zur Erkennung von Brustkrebs vorgestellt. Wie sich herausstellte, war der als „medizinischer Meilenstein“ präsentierte Test noch weit entfernt von der Marktreife. Jones war damals Leiter der Rechtsabteilung sowie Geschäftsführer der Technologie Transfer Heidelberg (TTH) – und damit indirekt an der Vermarktung des Bluttests beteiligt.

Der 44-Jährige wurde wegen dieser Affäre im Mai und August für mehrere Wochen freigestellt. Mit einem einstweiligen Verfügungsverfahren hatte er sich mit seinem Anwalt Michael Eckert dagegen gewehrt. Dann, am 31. Oktober, folgte die fristlose Kündigung. Bis heute kenne er die genauen Gründe nicht. „Dass bei so einem Fall Köpfe rollen, liegt auf der Hand. Aber es müssen auch die richtigen Köpfe sein“, sagt Theodor Thewes, Vizepräsident des Arbeitsgerichts und Richter, am Donnerstagmittag. Martin Diller, der als Anwalt der Kanzlei Lutz das Uniklinikum Heidelberg vertritt, erklärt kurz, dass die Vorwürfe gegen Jones – und damit auch die Kündigungsgründe – „zum Teil etwas mit dem Bluttest-Skandal“ zu tun haben.

Ruf wiederherstellen

Die Gegenseite ist jedoch der Meinung, dass viel besprochen werde, ohne Jones miteinzubeziehen. „Es wird was in den Raum gestellt und darauf gehofft, dass mein Mandat ,aushungert’ oder ,weichgekocht’ wird. Das wird garantiert nicht passieren“, so Eckert. Markus Jones hofft indes auf Rechtsstaatlichkeit, und darauf, dass „Fakten auf den Tisch“ kommen.

Der Ex-Justiziar habe großes Interesse, seinen Arbeitsplatz wiederzubekommen. „Er hat aber ein noch größeres Interesse auf eine vollständige Rehabilitierung“, sagt Eckert. Ihm gehe es darum, dass sein Ruf wiederhergestellt wird, denn Einigung hin oder her: „Das, was bei Google über mich steht, wird für immer bleiben“, so Jones.

