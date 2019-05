Uniklinik verteidigt Ausgründungen

Heidelberg.In Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen in der Bluttest-Affäre (siehe Interview) hat die Heidelberger Universitätsklinik betont, dass sie den Auftrag habe, „Forschung in die praktische klinische Anwendung beim Patienten zu bringen“. Dies geschehe über Ausgründungen. Es sei „üblich, dass Forscher (...) auch Geschäftsführerfunktion in einer Ausgründung übernehmen“, teilte eine Sprecherin mit.

Christof Sohn, Chef der Uni-Frauenklinik und einer der Mitentwickler des Tests, wies Korruptionsvorwürfe deutlich zurück. „Ich sehe keinen Interessenskonflikt, zumal alle Schritte offen, transparent und in Absprache mit den verantwortlichen und zuständigen Stellen des Klinikums erfolgten.“ Sohn war bis Februar Geschäftsführer der Ausgründungsgesellschaft Heiscreen und hat auch Anteile an dem Start-up. „Das hier praktizierte Vorgehen ist üblich und in zahlreichen weiteren Fällen so beschritten“, betonte Sohn, räumte aber auch ein: „Mit dem heutigen Wissen würde ich – aus rein persönlichen Gründen –mich nicht mehr an einer Ausgründung beteiligen.“ mad

