„Unser Wohlstandsmodell basiert vielfach auf Ausbeutung“

Mannheim.Niemand soll zurückgelassen werden – so lautet das oberste Prinzip der Agenda 2030. Nachhaltige Entwicklung heißt: ein Leben in Würde. 17 Ziele sollen dafür erreicht werden, darauf haben sich fast alle Staaten der Welt verständigt: kein Hunger und keine Armut, Gesundheit, Bildung und Gerechtigkeit für alle. Von diesen Zielen ist die Wirklichkeit aber weit entfernt, wie Luise Steinwachs von „Brot für die Welt“, dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland, feststellt.

Frau Steinwachs, bis 2030 soll die Armut ausgemerzt sein – das hat sich die Weltgemeinschaft zum Ziel gesetzt. Wird dies gelingen?

Luise Steinwachs: Die Situation verbessert sich, aber viel zu langsam. Schon jetzt ist klar, dass das Ziel nicht erreicht wird. 2030 werden immer noch sechs Prozent der Menschen auf der Welt in extremer Armut leben, das heißt, sie haben weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Derzeit sind es 760 Millionen Menschen. Hinzu kommen 1,5 bis zwei Milliarden Menschen, die Mühe haben, ihre Grundbedürfnisse zu decken, die keinen gesicherten Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen haben, die schlecht ausgebildet sind, die keine Krankenversicherung haben – und damit ständig in der Gefahr stehen, in extreme Armut zu fallen.

Nach der Armut ist die Bekämpfung des Hungers Ziel Nummer zwei auf der UN-Agenda der 17 Nachhaltigkeitsziele. Gibt es dort Fortschritte?

Steinwachs: Im Gegenteil! Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem der Hunger steigt. In diesem Jahr werden es noch einmal zehn Millionen Menschen mehr sein, die an Hunger leiden, insgesamt sind es 820 Millionen Menschen. Damit ist nicht ein Bauchknurren am Nachmittag gemeint, sondern die Menschen sind über lange Phasen konstant unterernährt. Weitere zwei Milliarden Menschen wissen nicht, ob sie am nächsten Tag genug zu essen haben werden. Vor allem für Kinder sind die Folgen gravierend, der Nahrungsmangel führt zu Entwicklungsverzögerungen, die sich nicht einfach aufholen lassen.

Dabei gibt es genügend Nahrungsmittel, die auf der Welt produziert werden.

Steinwachs: Das ist richtig, aber erstens werden viele Nahrungsmittel verschwendet, bei uns landen zehn Millionen Tonnen von Lebensmitteln im Müll, in armen Ländern geht vieles auf dem Weg von den Feldern zum Endverbraucher verloren, weil Transportwege, Kühlsysteme und gute Märkte fehlen. Die EU und USA verzerren mit ihren Subventionen für Agrarprodukte die Weltmarktpreise außerdem so stark, dass vor allem die 750 Millionen Kleinbauern und Bäuerinnen, die noch immer den Großteil der weltweiten Nahrungsmittel produzieren, hohe Einkommensverluste hinnehmen müssen. Und durch den Klimawandel geht fortwährend fruchtbares Land verloren – jedes Jahr zwölf Millionen Hektar!

Das Ziel Nummer zehn auf der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung lautet „Gleichheit“. Das klingt recht allgemein – was ist damit gemeint?

Steinwachs: Beim UN-Gipfel kürzlich in New York ist deutlich geworden, dass dies eines der Top-Themen der Zukunft sein wird. Die Reduzierung von sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit ist ein Schlüsselziel, um viele der anderen Ziele zu erreichen. Der Kern des Problems ist: Soziale und wirtschaftliche Ungleichheit hängt eng mit der Ungleichheit in politischer Einflussnahme zusammen. Die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Was für eine Gesellschaft wollen wir und wer gestaltet diese Gesellschaft? Aktuell sind es häufig diejenigen, die in der Ungleichheit ganz oben stehen, die Wohlhabenden und Superreichen, die politisch Einfluss nehmen und Regeln aufstellen, die ihren Interessen dienen. Was wir brauchen, ist eine Politikgestaltung, die armutsorientiert ist und Randgruppen sowie Benachteiligten eine Stimme einräumt.

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben vor kurzem ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland gesenkt. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?

Steinwachs: Wachstum an sich ist erst mal nicht negativ. Klar ist aber auch, dass unser bisheriges Wachstum zu dem Dilemma, in dem wir gerade stecken, erst geführt hat. Die Flüsse und Meere sind verschmutzt, die Ressourcen übernutzt, das Klima erwärmt sich, die Artenvielfalt geht verloren. Unser Wohlstandsmodell basiert vielfach auf Ausbeutung – der natürlichen Ressourcen und der menschlichen Arbeitskraft.

Also ist hier jeder Einzelne gefragt?

Steinwachs: Es ist auf jeden Fall wichtig und richtig, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen. Beispielsweise ob es sinnvoll ist, Avocados zu essen. Die haben zwar ein positives Image, ihr Anbau, etwa in Mexiko, verbraucht aber Unmengen an Wasser, und den lokalen Bauern wird der Zugang zu Wasser verwehrt. Nur können wir Konsumenten natürlich nicht alles überblicken. Hier liegt die Verantwortung bei der Politik, etwa für eine klare Kennzeichnung zur Herkunft und zum Anbau von Produkten zu sorgen oder manche Praktiken schlicht zu verbieten. Ein T-Shirt beispielsweise, das in Sklavenarbeit hergestellt worden ist, sollte es in keinem deutschen Laden geben.

