Unsichere Zeiten für das französische Bussi

Paris.Bei der Begrüßung in Frankreich gibt es jetzt oft einen Moment der Unsicherheit: Sollen wir oder sollen wir nicht? Ist der andere schon wieder bereit dafür oder fände die Berührung fehl am Platz? In normalen Zeiten erspart einem die „bise“, der französische Wangenkuss, die Frage, wie das Gegenüber zu begrüßen ist und eine Unterscheidung: Zeigt man mit einer herzhaften Umarmung Vertrautheit, soll es lieber ein förmlicher Handschlag sein oder reicht ein kurzes „Hallo“, vielleicht begleitet mit einer grüßenden Geste, aus?

In Frankreich küsst man in einem privaten und manchmal auch im beruflichen Kontext schlichtweg alle auf die Wange (oder vielmehr in die Luft neben die Wange) – ob es die beste Freundin oder ihr Cousin zweiten Grades ist, dem man gerade zum ersten Mal begegnet. Die „bise“ hat etwas Demokratisches. Diese Gewissheit gehört allerdings zu den Opfern des Coronavirus und der Abstandsregeln, die die Pandemie mit sich brachte. Das Virus läutete das vorläufige Ende der „bise“ ein, ist sie doch unvereinbar mit der erforderlichen Distanz.

Ausdruck von Nähe

„Wenn die Person, die die Wange eines anderen mit den Lippen berührt, infiziert ist, droht sie das Virus auf das Gesicht des Gegenübers zu übertragen“, warnt der Hygiene-Mediziner Stéphane Gayet. Doch wird dieses abrupte Ende einer an sich schönen Tradition tatsächlich von Dauer sein? Wohl eher nein. Beliebte Traditionen erweisen sich als erstaunlich hartnäckig und kehren früher oder später wieder zurück – wenn auch in veränderter Form.

Laut einer Umfrage hat jeder vierte Franzose bereits wieder die Wange eines Verwandten oder guten Freundes geküsst. „Das Wangen-Bussi ist wieder da. Aber es hat sich verändert“, sagt der Kommunikationsexperte Alexandre Kouchner. Fortan gehe es wirklich um einen Ausdruck von Nähe, nicht mehr um eine soziale Verpflichtung. Zu Kollegen darf künftig schamlos Abstand gehalten werden.

Trotzdem handelt es sich für die Franzosen, die sich zur Begrüßung und zum Abschied je nach Region zwei-, drei- oder manchmal viermal küssen, der Psychosoziologin Dominique Picard zufolge keinesfalls um eine unbedeutende Geste: „Der Wangenkuss ist eine Art, jemandem zu zeigen, dass er kein Unbekannter ist.“ Er stelle ein wichtiges Ritual dar, denn in Frankreich pflege man eine „Kontakt-Kultur“, in der man sich zur Begrüßung und zum Abschied berührt. Historikern zufolge gab es bereits bei den Römern eine solche liebevolle oder auch erotische Geste, die vor allem Familienmitglieder vor oder nach einer längeren Trennung miteinander austauschten. Auch im Mittelalter war sie in Teilen Europas üblich, verschwand allerdings im 14. Jahrhundert infolge der Pest und der Furcht, Krankheiten weiter zu verbreiten.

Kam später in der Renaissance und im 18. Jahrhundert der galante, romantische Kuss wieder auf, so dauerte es bis zur Revolution 1968, bis sich der systematische Wangen-Kontakt in Frankreich durchsetzte. Zwischen Männern, die nicht Teil einer selben Familie sind, wurde das Ritual erst deutlich später üblich.

Erst seit 1968 verbreitet

Steht der Wangenkuss jetzt also vor dem Aus? Langfristig lässt sich wohl noch keine Prognose dazu treffen. Momentan gibt es oft humorvoll gemeinte Ersatz-Gesten wie ein Berühren der Fußspitzen oder der Ellbogen. Oder man thematisiert es jedes Mal: „Ich gebe dir keine ,bise’“ impliziert eigentlich, dass man es in Normalzeiten natürlich getan hätte. Und es signalisiert dem anderen, dass man ihn trotzdem mag.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020