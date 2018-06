Unterhalten mit Relevanz: Grimme Online Award verliehen

Anzeige

Köln (dpa) - Weltliteratur mit Playmobil-Figuren, leicht verständliche Wissenschaft auf YouTube, eine digitale Reise zurück in der Zeit: Herausragende Netz-Angebote mit Sinn für schlaue Unterhaltung sind mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden.

Zu den Preisträgern am Freitagabend in Köln gehörte zum Beispiel der YouTube-Kanal «maiLab» der Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim, die sich spielerisch mit Wissenschaftsthemen beschäftigt. Ebenfalls prämiert wurde «Sommers Weltliteratur to go». Auf dem YouTube-Kanal werden Klassiker der Literaturgeschichte mit Playmobil-Figuren nachgespielt. «Das hätte auch mir in der Schule geholfen», sagte der Schauspieler Wotan Wilke Möhring (51) bei seiner Laudatio.

Die Jury des Awards, der als wichtigster deutscher Preis für hochwertige Online-Angebote gilt, mahnte allerdings an, dass sich die Branche «aktuell in einer Phase der Konsolidierung» befinde. «Die Zeit der Experimente scheint vorbei, Standards in Aufbereitung und im Storytelling für digitale Formate haben sich etabliert», hieß es in einem Statement. Für die kommenden Jahre wünsche man sich wieder mehr Anlass, interaktive und mit den crossmedialen Möglichkeiten des Webs spielende Angebote auszeichnen zu können.