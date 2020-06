Urlaub in Gefahr?

Berlin.Fußball spielen im Park? Das geht nur noch mit einem einzigen Freund. Ins Kino gehen? Geschlossen! Genauso wie Schulen oder Hallenschwimmbäder. Klingt fast, als wäre dieser Text mehrere Wochen alt, oder? Und als ginge es um die Regeln, die Ende März in der Corona-Krise beschlossen wurden. Aber dieser Text ist neu.

Denn für Tausende Menschen in Nordrhein-Westfalen gelten plötzlich wieder strengere Regeln. Das hat die Regierung des Bundeslandes beschlossen, um die Leute vor dem Coronavirus zu schützen. Die neuen Regeln gelten für die beiden Landkreise Gütersloh und Warendorf.

Der Grund dafür: In einem Schlachthof in der Gegend hatten sich viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Nun muss man herausfinden, wie weit sich das Virus dort schon ausgebreitet hat. Helfer sollen dafür viele Menschen auf das Virus testen. Dann wird entschieden, ob die strengen Regeln weiter aufrechterhalten werden, um neue Ansteckungen zu verhindern.

Der Ausbruch fällt auch auf den Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen. Das stellt viele vor Probleme. Denn Bundesländer wie Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen haben schon gesagt: Sie erlauben Urlaubern aus den beiden Landkreisen nicht, dort zu übernachten. Ausnahmen kann es aber geben. Viele Menschen ärgern sich. „Wir sind alle so urlaubsreif wie nie“, sagt etwa eine Mutter über sich und ihre Familie. Der Gesundheitsminister von Deutschland hofft, dass sich alle an die Regeln halten. „Wir sehen ja, wenn man es diesem Virus zu leicht macht, dann breitet es sich auch ganz, ganz schnell wieder aus.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020