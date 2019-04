Urlauberin vergewaltigt und ermordet

Bangkok.Im Thailand-Urlaub ist eine 26 Jahre alte Deutsche vergewaltigt und ermordet worden. Die Frau wurde während eines Ausflugs auf der Insel Ko Si Chang getötet, etwa 75 Kilometer von der Hauptstadt Bangkok entfernt, wie die Polizei gestern mitteilte. Als mutmaßlicher Mörder wurde ein 24 Jahre alter Mann festgenommen, der auf der Insel zuhause ist. Er legte ein Geständnis ab.

Die Frau aus Niedersachsen war am Sonntag allein zu einem Tagesausflug nach Ko Si Chang gereist. Nach der Ankunft mit der Fähre mietete sich die Urlauberin einen Roller. Kurz danach soll sie nach thailändischen Medienberichten zufolge der 24-Jährige angesprochen haben.

Mehrere Stunden später fand ein anderer Urlauber die Leiche der Deutschen unter Ästen und Steinen versteckt. Den Berichten zufolge hatte sich der Mann darüber geärgert, dass die Touristin nicht mit ihm sprechen wollte. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben des örtlichen Polizeichefs um einen Inselbewohner, der sein Geld mit dem Einsammeln von Müll verdiente.

Das Auswärtige Amt warnt in seinen Reisehinweisen vor zunehmender Kriminalität in Thailand, speziell vor Diebstählen, Vergewaltigungen und Raubüberfällen. Explizit werden in den Reisehinweisen die Vollmond-Partys auf der nördlich von Koh Samui gelegenen Insel Koh Pha Ngan erwähnt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019