Ursachensuche nach Busunglück auf A5

Anzeige

Karlsruhe.Nach dem Busunfall auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe mit einer Toten und 31 Verletzten untersuchen Ermittler die Ursache des Unglücks. Der Busfahrer stand zunächst unter Schock und machte keine Angaben zum Geschehen. Gutachter werten unterdessen die Daten aus, die sie aus dem beschlagnahmten Reisebus ausgelesen haben. Auch werden die ersten Zeugen vernommen. "Ziel ist es, den Unfallhergang zu rekonstruieren", sagte Polizeisprecher Raphael Fiedler am Donnerstag.

Am frühen Mittwochmorgen war ein Reisebus aus Oberfranken bei plötzlich stockendem Verkehr vor einer Autobahnbaustelle auf einen Müllwagen gefahren. Dabei starb die 30 Jahre alte Reiseleiterin der Gruppe, die neben dem Fahrer saß. 31 Menschen wurden verletzt, davon zwei Senioren schwer. Eine Frau war noch in Lebensgefahr.

Der Reiseveranstalter aus Kulmbach teilte am Donnerstag auf seiner Internetseite mit, dass 17 von 24 Reiseteilnehmern bereits am Mittwochabend wieder zu Hause waren. Sieben Reisende, die zunächst noch zur Beobachtung in Kliniken waren, sollten im Laufe des Tages zurückkehren. Weiter hieß es: "In unseren Gedanken sind wir bei unserer liebenswerten Kollegin Jacqueline, die bei diesen tragischen Unfall verstorben ist." Und: "Es ist schwer, die Gefühle, die uns alle bewegen, auszudrücken."