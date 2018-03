Urteil für März geplant

Anzeige

Freiburg.Im Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. will das Landgericht Freiburg bis Ende März ein Urteil sprechen. Wahrscheinlicher Termin sei der 21. März, sagte die Vorsitzende Richterin Kathrin Schenk gestern. Endgültig sei dies nicht. Der Prozess läuft seit September und wurde mehrfach verlängert.

Dem Angeklagten werden Mord und besonders schwere Vergewaltigung an einer 19-Jährigen in Freiburg im Oktober 2016 vorgeworfen. Die Frau ertrank im Wasser des Flusses Dreisam. Hussein K. äußerte sich zu der Tat auch gegenüber einem Gutachter, wie dieser gestern erklärte. Er gab an, betrunken gewesen zu sein. Zudem machte er Erinnerungslücken geltend. Gleichzeitig beschwerte er sich über seine Bedingungen im Gefängniskrankenhaus Hohenasperg. Er habe mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen.

Eine der Expertisen, für die ein Eckzahn untersucht wurde, könne nicht angezweifelt werden, sagte gestern eine Statistik-Expertin des Max-Planck-Instituts. Hussein K. sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit älter als 22 Jahre. dpa