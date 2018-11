Vater beschreibt vor Gericht schrecklichen Unfall

Hamburg.Mit einer dramatischen Aussage des Vaters hat der Prozess um den Tod eines Kindes an einer Supermarktkasse begonnen. In dem Verfahren geht es um den vierjährigen Jonathan, der am 1. Juni 2016 starb – einen Tag, nachdem er laut Anklage beim Einkaufen mit seinem Vater in Hamburg einen Stromschlag erlitt.

Angeklagt sind die Betreiber des Marktes. Dem 44 Jahre alten Mann und seiner Schwester (48) wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Sie sollen die Stromleitung für einen LED-Trafo entweder selbst unsachgemäß verlegt haben oder einen Dritten mit der Arbeit beauftragt haben. Dadurch sei Strom in ein Metallgeländer an der Kasse geflossen, das der Junge berührt habe, sagte der Staatsanwalt.

Der Vater berichtete als Zeuge, an der Kasse habe der Vierjährige plötzlich mit einer Hand am Geländer gehangen, den Kopf auf den Arm gelegt. Ein Fuß sei im Gitter des Einkaufswagens verklemmt gewesen. Er selbst habe das Geländer angefasst und einen Stromschlag gespürt. Nur mit Kraft habe er seine Hand vom Metall lösen können. Bei der anschaulichen Schilderung des Unfalls schluchzten mehrere Angehörige unter den Zuhörern laut auf.

Die Verteidigung hatte zuvor angedeutet, dass sie Freisprüche für ihre Mandanten anstrebt. Die Marktbetreiber könnten den Schmerz der Eltern nachempfinden. Leider seien ihre Versuche, ihr Mitgefühl auszudrücken und ihr Wunsch, an der Trauerfeier teilzunehmen, gescheitert. Sie seien sogar bedroht worden. Der Anwalt der Eltern als Nebenklagevertreter wies dies zurück, sprach von „bösartigen Unterstellungen“. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018