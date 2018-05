Vater der Braut operiert

Anzeige

100 000 Besucher erwartet

Meghans Vater hatte das Königshaus mit seinem Hin und Her seit Tagen in Atem gehalten. Am Montag sagte er seine Teilnahme mit der Begründung ab, er wolle weder seine Tochter noch die Königsfamilie in Verlegenheit bringen. Zuvor war aufgeflogen, dass er gestellte Paparazzi-Fotos von sich hat machen lassen. Einen Tag später erklärte er, die Reise nach England hänge von seinem Gesundheitszustand ab.

Zu der Hochzeit des Jahres werden am Samstag mehr als 100 000 Besucher in Windsor westlich von London erwartet. Bereits gestern übten Gardesoldaten ihre Märsche in der Stadt. Probehalber zogen zudem Pferde die Kutsche für das Brautpaar durch die Stadt. Prinz Harry (33) und Meghan Markle planen eine kurze Kutschfahrt nach der Trauung.

Windsor ist überall reichlich mit Fahnen und Blumen geschmückt. Zahlreiche Fans der Royals sind bereits aus der ganzen Welt angereist. „Wir dachten, unser Sohn sollte die Kult-Hochzeit sehen“, sagte Bianca Luzada, die mit ihrer Familie extra aus Indien kam. dpa

