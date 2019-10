Vater trickst Behörden aus

Groningen.Im rätselhaften Fall einer isolierten Familie in den Niederlanden konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Motive des 67-jährigen Vaters. Er hatte vor etwa zehn Jahren bei den Behörden seine Auswanderung gemeldet. Kurz darauf aber war er mit sechs Kindern auf einem Bauernhof in Ruinerwold in der östlichen Provinz Drenthe untergetaucht. Der Mann wird der Freiheitsberaubung der heute erwachsenen Kinder verdächtigt und sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gerrit Jan van D. habe sich 2009 aus der niederländischen Einwohnermeldeliste streichen lassen, teilte die Staatsanwaltschaft in Groningen am Wochenende mit.

Die Hintergründe des Falles sind auch knapp eine Woche nach Entdeckung der Familie unklar. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass es um eine sektenähnliche Gemeinschaft ging. Weiterhin in Haft ist auch ein 58-jähriger Österreicher. Josef B. war Mieter des Hofes. Auch er wird der Freiheitsberaubung verdächtigt. Die Polizei setzte am Wochenende die Durchsuchung des Hofes fort. Auch ein Geldsuchhund zum Aufspüren versteckter Geldscheine sei eingesetzt worden, so die Staatsanwaltschaft. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019