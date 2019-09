Vater und Sohn in Haft

Wiesbaden.Nach dem Fund einer Leiche in Wiesbaden ist am Sonntagmittag Haftbefehl wegen Mordes gegen die zwei Tatverdächtigen erlassen worden. Tags zuvor hatte die Polizei den 24-Jährigen und dessen 53 Jahre alten Vater festgenommen, wie ein Sprecher der Kriminalpolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Beide hätten zu der mutmaßlichen Tat geschwiegen.

Zeugen hatten die Beamten im Laufe der Ermittlungen darauf hingewiesen, dass zwei Menschen das leerstehende Mehrfamilienhaus in der Innenstadt verlassen hatten. Dort wurde am Samstagmorgen in einer Wohnung die Leiche eines 71-Jährigen entdeckt. Laut Obduktionsergebnis ist der Mann durch „stumpfe Gewalteinwirkung“ ums Leben gekommen. „Wer wie genau an der mutmaßlichen Tat beteiligt ist, können wir noch nicht genau sagen“, sagte der Polizeisprecher.

Der 71-Jährige soll kurz vor seinem Tod Bauarbeiten in der Wohnung verrichtet haben. Die beiden Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit seien zunächst geflüchtet. Der 24-Jährige ist dem Sprecher zufolge auf dem Revier mit seinem Anwalt erschienen und hat behauptet, den älteren Mann getötet zu haben. Seinen Vater nahm die Polizei später am Samstagnachmittag im Stadtgebiet fest. Das Motiv und die genaueren Hintergründe blieben zunächst völlig unklar. dpa

