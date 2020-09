London.Der britische Popstar Ed Sheeran (Bild) und seine Ehefrau Cherry sind erstmals Eltern geworden. Ihre Tochter heiße Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, teilte der 29-Jährige („Shape Of You“) am Dienstag auf Instagram mit. Zuletzt hatte Sheeran am Weihnachtsfest etwas gepostet.„Hallo! Eine kurze Nachricht von mir, da ich private Neuigkeiten habe, die ich mit euch teilen möchte“, schrieb er jetzt. dpa

