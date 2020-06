Verbindung zum Fall Inga?

Stendal.Die dreijährige Maddie aus Großbritannien verschwand aus einer Appartementanlage in Portugal, die fünfjährige Inga in der Nähe von Stendal im Norden Sachsen-Anhalts – nun prüft die Staatsanwaltschaft Stendal, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen der zwei kleinen blonden Mädchen gibt. Die Frage sei auch, ob sich daraus ein Anfangsverdacht gegen den tatverdächtigen Deutschen ergebe. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Ermittlungen liefen. Die „Magdeburger Volksstimme“ berichtete am Freitag über Verbindungen des Beschuldigten nach Sachsen-Anhalt. Er soll ein Grundstück im Landkreis Börde besessen haben. dpa

