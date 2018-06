Verdächtiger im Fall der getöteten 16-Jährigen vernommen

Anzeige

Barsinghausen (dpa) - Im Fall der getöteten 16-Jährigen aus Barsinghausen bei Hannover prüft die Polizei, ob sich der Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen erhärtet. Der Verdächtige sei vernommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Details wurden nicht bekannt.

Der 24-Jährige habe die deutsche und dominikanische Staatsangehörigkeit und befinde sich in Polizeigewahrsam, teilte die Polizeidirektion Hannover mit. Zeugenhinweise und weitergehende Ermittlungen hätten zu dem Mann geführt.

Die tote Jugendliche aus Barsinghausen war am Sonntag am frühen Nachmittag in der Nähe einer Grundschule entdeckt worden. Ob der Fundort auch der Tatort ist, wollten die Fahnder aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen. Ein Sexualdelikt konnten sie nach dem Ergebnis einer Obduktion ausschließen. Demnach starb die 16-Jährige durch massive Gewalt gegen den Kopf, Einzelheiten nannte die Polizei nicht. Das Motiv ist noch unklar.