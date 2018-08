Verdächtiger nach 20 Jahren gefasst

Amsterdam.20 Jahre nach der Ermordung eines elf Jahre alten Jungen in den Niederlanden ist der mutmaßliche Täter in Spanien festgenommen worden. Die niederländische Polizei teilte in der Nacht zu gestern mit, ein 55 Jahre alter Niederländer sei in einem spanischen Dorf in der Nähe von Barcelona festgenommen worden. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, weil seine DNA am Leichnam des Jungen gefunden worden war. Nicky V. war im August 1998 nahe der deutsch-niederländischen Grenze während eines Sommercamps verschwunden. Die Leiche des Kindes wurde am folgenden Tag gefunden. Seither sind mehrere Verdächtige festgenommen und befragt worden. dpa

