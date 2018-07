„Vereinsverbot hat niedrige Hürde“

Anzeige

Wieland: Mit dem Verbot kann man das Vermögen des Vereins beschlagnahmen. Außerdem dürfen sich die Mitglieder nicht mehr offiziell als Verein treffen. Darüber hinaus hat ein Verbot symbolischen Charakter. Der Rechtsstaat zeigt damit, dass er reagiert, wenn Gesetze gebrochen werden. Tut er das nicht, dann kann die Zahl derer größer werden, die sich nicht an die Gesetze halten.

Gibt es auch Nachteile?

Wieland: Ja. Man muss damit rechnen, dass die Mitglieder des Vereins ihr Verhalten erst einmal nicht ändern. Es wird möglicherweise Nachfolgevereine geben unter anderem Namen. Wenn der Verein von der Bildfläche verschwindet, kann man die Mitglieder nicht mehr so gut kontrollieren. Dann treffen sie sich im Untergrund. Das Innenministerium muss also abwägen, ob die Gefahr größer ist, wenn der verbotene Verein in den Untergrund abtaucht oder wenn seine Anhänger weiter in aller Öffentlichkeit Straftaten begehen. hhk (Bild: Wieland)

