Vergiftete Pfleger Patienten?

München.Das Klinikum rechts der Isar ist die Universitätsklinik Münchens, eines der bedeutendsten Krankenhäuser Deutschlands. Jetzt steht es im Fokus der Mordkommission. Ein Pfleger soll mehreren Patienten absichtlich falsche Medikamente verabreicht haben. Als sich ihr Zustand verschlechterte, soll er sie reanimiert haben, um als Lebensretter zu gelten.

Von drei Verdachtsfällen war im November die Rede, der 24-Jährige wurde festgenommen. Nun zeigt sich: Die drei Fälle waren womöglich nur die Spitze des Eisberges, die Behörden prüfen weitere verdächtige Vorkommnisse. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte Staatsanwältin Anne Leiding. Um wie viele Fälle es sich handelt, ließ sie offen.

Im Herbst hatte sich der Zustand einer 54 Jahre alten Frau und eines 91-jährigen Mannes auffällig verschlechtert. Ein Oberarzt erinnerte sich, dass es bereits zehn Tage zuvor bei einem 90 Jahre alten Patienten eine plötzliche Verschlechterung gegeben hatte. Der Arzt ordnete eine Blutuntersuchung an. Tatsächlich konnten erhöhte Werte von Medikamenten festgestellt werden, die die Ärzte nicht verschrieben hatten.

Kontrollen umgangen

Bald fiel der Verdacht auf den Pfleger. Er wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe. Allerdings deuteten Nachrichten in Whatsapp-Gruppen darauf hin, „dass er möglicherweise Patienten vorsätzlich in einen kritischen Zustand versetzt hat, um sie anschließend reanimieren zu können und dafür Anerkennung von Kollegen zu bekommen“, sagte Josef Wimmer, der Leiter der Münchner Mordkommission.

Der Pfleger habe bei seinem Einsatz auf der Wachstation Kontrollen umgangen, um an die verbotenen Substanzen zu kommen.

Eine Ermittlungsgruppe „Wachraum“ prüft derzeit nun auch Beschäftigungszeiträume in Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft lobte damals das besonnene Eingreifen von Ärzten und Klinikleitung. „Für uns ist sehr wichtig, dass jemand, der etwas beobachtet und ein ungutes Gefühl hat, seinen Zweifeln nachgeht und uns informiert, damit wir ermitteln können“, betont Leiding.

Doch die teilweise hohe Fluktuation von Pflegekräften könnte solchen Verbrechen Vorschub leisten: Aufgrund des grassierenden Personalmangels ist es Tätern möglich, schnell zu wechseln und an neuen Arbeitsplätzen „unterzutauchen“, ehe ein Verdacht aufkommen kann. Häufungen verdächtiger Vorkommnisse fallen so weniger auf. Zudem wird oft zu zügig neues Personal eingestellt.

„Tötungsfälle in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind Ausnahmen“, sagt der Dortmunder Patientenschützer Eugen Brysch. „Niedere Motive sind meistens Machtfantasien, Eigensucht und Selbstüberschätzung.“ Nicht die Pflege mache Menschen zu Mördern, doch sie mache es Einzeltätern zu leicht. „Deshalb braucht es in Kliniken und Heimen eine Kultur des Hinschauens. Dabei sind alle gefragt – vom Pflegehelfer bis zur Geschäftsleitung.“

Einheitliche Lösungen gefordert

Aber auch Bund und Länder seien gefordert, um Einzeltäter frühestmöglich zu stoppen. „Länderübergreifende, einheitliche Lösungen für alle 2000 Kliniken und 15 400 Pflegeeinrichtungen müssen her. Dazu gehört ein unabhängiges und externes Whistleblower-System“, betont Brysch. „Zudem ist eine lückenlose, standardisierte und elektronische Kontrolle der Medikamentenabgabe notwendig. Auch sind amtsärztliche, qualifizierte Leichenschauen verbindlich vorzuschreiben. Es wird Zeit, dass in allen Ländern endlich Schwerpunktstaatsanwaltschaften und zentrale Ermittlungsgruppen für Delikte in Pflege und Medizin eingerichtet werden.“

Mittwoch, 20.01.2021