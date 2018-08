Verletzte bei Festival

Anzeige

Vigo.Bei einem Einsturz während eines Festivals in Spanien sind mehr als 300 Besucher verletzt worden. Gleich zu Beginn des Auftritts von Rapper Rels B war in der Nacht zu gestern am Jachthafen von Vigo ein Holzsteg in sich zusammengefallen. Die zumeist jungen Besucher des „O Marisquiño“ erlitten teils schwere Verletzungen. Betroffene berichteten von Panik in der Dunkelheit.

„Wir hörten zunächst ein kurzes Brummen und plötzlich stürzte alles ein. Wir hatten Beton und Holz über unseren Köpfen“, erzählte ein junges Mädchen im spanischen Fernsehen. Sichtlich mitgenommen, aber auch erleichtert, fügte sie an: „Alle haben geschrien, niemand konnte sich befreien, aber am Ende ist es gut ausgegangen für uns.“ Weniger Glück hatten fünf Besucher, die nach Angaben der Regionalbehörden schwer verletzt wurden. Es handele sich um drei junge Erwachsene und zwei 15-Jährige, die unter anderem Knochenbrüche und Kopfverletzungen davontrugen. In Lebensgefahr sei aber niemand, versicherte der galicische Gesundheitsminister Jesús Vázquez Almuiña.

Dem Notdienst zufolge sind nach dem Unfall insgesamt 316 Menschen behandelt worden. Die Einsturzursache sei unklar. Man habe Ermittlungen aufgenommen. Die maximal zugelassene Besucherzahl sei eingehalten worden. „Es ist nicht so, dass hier ein kleiner Steg eingestürzt ist. Es handelt sich um eine eigentlich robuste Konstruktion unter anderem mit Beton im Sporthafen von Vigo“, sagte der Bürgermeister in verschiedenen TV-Sendern. dpa