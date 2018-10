Verträumter Kuss in der Hochzeitskutsche

London.Die britische Prinzessin Eugenie (28) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (32) haben gestern vier offizielle Fotos ihrer Hochzeit auf Schloss Windsor veröffentlichen lassen. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sind die beiden Frischvermählten zu sehen, wie sie in der Hochzeitskutsche sitzen und sich küssen. Die romantisch anmutende Aufnahme sei am Freitag auf der Rückfahrt von der Trauung in der schlosseigenen Kapelle zum Schloss Windsor entstanden, hieß es gestern. Die Fotos schoss Mode- und Porträtfotograf Alex Bramall, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Das junge Paar sei „entzückt“ von den Aufnahmen. Ein weiteres Foto zeigt Eugenie und Jack umgeben von den Familien der beiden – darunter ist auch die Queen – ein drittes Bild das Paar nur mit den Jüngsten. dpa (Bild:dpa)

