Verunsicherung im Südwesten steigt

Stuttgart.Nach dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Baden-Württemberg, steigt die Sorge in der Bevölkerung vor einer Ausbreitung des Virus. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mitteilte, wurde in Göppingen eine Infektion mit dem neuartigen Virus vom Typ Sars-CoV-2 festgestellt. Von den bundesweit bestätigten Fällen sind 14 in Bayern gemeldet, zwei in Rheinland-Pfalz und eine neue in Nordrhein-Westfalen.

„Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Anfragen rund um das Coronavirus nach den Fällen in Norditalien noch einmal deutlich steigt“, sagt Christiane Wagner-Wiening, Fachvirologin und Epidemiologin am Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz beim Landesgesundheitsamt in Stuttgart. Das Zentrum ist die zentrale Stelle des Landes für biologische Gefahrenabwehr, Impfschutz und Ausbruchsuntersuchungen, sie koordiniert die Behörden in biologischen und chemischen Gefahrenlagen.

Seit dem 5. Februar ist dort für die Bevölkerung eine Telefon-Hotline zu dem neuartigen Coronavirus geschaltet. Die Nachfrage ist groß: Die Experten beantworten täglich mehrere Dutzend Anfragen. „Typische Fragen sind etwa, wie man sich vor einer Infektion schützen kann, wie das Virus übertragen wird, wie der Krankheitsverlauf ist, wer eine Infektion feststellen kann, wie man sich bei Reisen verhalten sollte, ob man sich über Lebensmittel oder Päckchen aus Risikogebieten infizieren kann“, sagt die Stuttgarter Virologin.

Impfstoff fehlt noch

„Wir nehmen das Coronavirus sehr ernst. Die Behandlung von Erkrankungen durch Viren ist häufig nur symptomatisch möglich, dazu kommt, dass das Virus neu aufgetreten ist und es noch keinen Impfstoff gibt, im Vergleich etwa zur Influenza.“ Die Datenlage sei noch nicht so gut, dass man alles abschließend bewerten könne. „Aber es gibt bislang viele Hinweise darauf, dass das Sars-CoV-2-Virus deutlich weniger schlimm ist als etwa das SARS-Virus, das im Jahr 2003 aufgetreten ist“, sagt Wagner-Wiening. Im begründeten Verdachtsfall einer Infektion kann das Labor des Landesgesundheitsamts den Virus in einem zweistufigen Verfahren innerhalb weniger Stunden nachweisen. Einen Schnelltest, der in Kliniken oder Praxen vor Ort durchgeführt werden könnte, gibt es noch nicht.

Die Virologin weist unterdessen auf die im Vergleich weitaus höhere Zahl an Influenza-Erkrankungen und -Todesfällen hin. In der Grippesaison 2017/18 etwa starben deutschlandweit rund 25 000 Menschen an Influenza. Aktuell beträgt die Zahl der Grippeinfizierten allein in Baden-Württemberg rund 11 000.

