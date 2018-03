Viel Ärger um Rügens Kreidefelsen

Anzeige

„Ein umgestürzter Baum wird zum Anlass genommen, um ein touristisches Aushängeschild zu sperren“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative „Bewahrt Lohme“, Jörg Burwitz. Mit dem Rückbau der Treppe werde die Wanderstrecke an der Kreideküste doppelt so lang werden – etwa 18 Kilometer. „Für ältere Leute ist das nicht mehr zu schaffen“, sagt Burwitz. Er und seine Mitstreiter vermuten, dass nicht wie vom Umweltministerium angeführt Sicherheitsbedenken den Ausschlag für die Sperrung gegeben haben. „Den letzten tödlichen Unfall in Folge von küstendynamischen Prozessen hat es hier 1936 gegeben“, sagt Burwitz.

Aussichtsplattform geplant

Mit Unbehagen sehen Einheimische, dass ihnen ein Stück Heimat genommen wird. „Es entstehen Besucherzentren mit Multivisionsshow.“ Es gebe keine Ausflugslokale mehr, bedauert Burwitz den Umbau der„Waldhalle“ zu einem Welterbezentrum. Das von der Initiative kritisierte Lenken der Besucherströme ist gewollt. Wie eine Sprecherin des Umweltministeriums sagte, könnten Umweltschäden nur vermieden werden, wenn ein Großteil der jährlich 1,3 Millionen Besucher auf das Gelände des Nationalparkzentrums umgelenkt wird. Zu den künftigen Attraktionen soll der Bau einer sieben Millionen Euro teuren Aussichtsplattform über dem Königsstuhl gehören.

Nicht alle Einwohner sehen den Verlust der Treppe skeptisch. Dass es keinen Neubau geben werde, sei zu akzeptieren, sagt der Bürgermeister von Sassnitz, Frank Kracht (Linke). Die Gemeinde Lohme darf dem Wirtschaftsministerium zufolge auf den Bau eines Aufzuges an der Steilküste hoffen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018