Viel Beifall für „Ärzte“ in Tagesthemen

Berlin.„Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen“: Ein Auftritt in der traditionsreichen ARD-Abendsendung vom späten Freitagabend hat der Berliner Punkrock-Band Die Ärzte im Netz viel Zuspruch, aber auch etwas Kritik beschert. Twitter-Nutzer sprachen von einer „coolen Aktion“ und einer „tollen Idee“, der Beitrag des Senders erhielt Tausende Likes. Auf Youtube und auf Instagram wurde das Video des etwa 40-sekündigen Musik-Intros bis Sonntagvormittag jeweils fast 900 000 Mal angeklickt.

Die Band appellierte in der ARD-Sendung an die Politik, in der Corona-Krise die Kulturbranche nicht zu vergessen. Die Menschen, die in der Musikszene arbeiten, würden in Corona-Zeiten ignoriert, sagte Ärzte-Sänger Farin Urlaub. „Das Problem ist tatsächlich, wir nehmen Kultur als gegeben hin, Kultur ist einfach immer da.“

Kritik am Zeitpunkt des Auftritts

Dabei falle zu wenig auf, dass Kultur nicht nur kommerziell erfolgreiche Bandmusiker wie sie selbst brauche, sondern einen ganzen Unterbau: Clubbetreiber, Roadies (also Technik- und Aufbauhelfer) sowie kleinere Bands, die noch keine Plattenverträge haben. Wenn das wegbreche, entstehe ein „langfristiger Schaden“.

Schlagzeuger Bela B. berichtete, dass wegen der fehlenden Auftrittsmöglichkeiten viele Betroffene seit sieben Monaten keine Arbeit hätten. „Wir hoffen, die Politiker dazu zu bringen, diese Branche mit 1,4 Millionen Menschen auch zu sehen.“

Viele Ärzte-Fans zeigten sich begeistert. Eine Nutzerin schrieb: „Manchmal kommt der heitere Moment des Tages vollkommen unverhofft.“ Ein anderer User äußerte sich kritischer: Obwohl er die Band möge, finde er es „unglücklich“, dass sie gerade in dieser Sendung aufgetreten sei. „Man fühlt sich unwohl, wenn man bedenkt, dass am selben Tage der Ausstrahlung das neue Album der Ärzte erschienen ist. Solche unglücklichen Zufälle kann man vermeiden.“ dpa

