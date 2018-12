Viel Sonne bringt auch viele Sorgenfalten

Offenbach/mannheim.Der Sommer 2018 ist ein Sommer der Superlative. Was Freibadbesucher und Betreiber von Biergärten und Eisdielen freut, verursacht bei vielen Land- und Forstwirten tiefe Sorgenfalten: Ernteeinbußen und Waldbrände gehören zur Negativbilanz dieser außergewöhnlichen Jahreszeit. Die gleich doppelt für Rekorde sorgt: In Deutschland gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Mittelwert 75 Sommertage, an denen 25 Grad oder mehr gemessen werden – davon 20,5 heiße Tage, an denen das Thermometer mehr als 30 Grad anzeigt.

So eine Bilanz wurde seit Aufzeichnungsbeginn 1881 hierzulande noch nie registriert, wie DWD-Sprecher Uwe Kirsche sagt. Zum Vergleich: Im Hitzesommer 2003, bisher die Messlatte für Sommerrekorde, waren es 62 Sommertage und 19 heiße Tage. Und die sommerlichen Temperaturen halten sich keineswegs an den kalendarischen Sommer. So gibt es im April in Mannheim bereits sieben Sommertage, im Oktober sind es in Düsseldorf und Waltrop ebenfalls noch mal sieben.

Helle Tage und große Hitze

Video Lokales Bäume leiden unter Hitze - Mannheimer Feuerwehr unterstützt Grünflächenamt Mannheim, 2. August 2018: Die Mannheimer Feuerwehr ist wegen der anhaltenden Hitzewelle und Trockenheit derzeit in ungewöhnlicher Mission unterwegs: Sie wässert auf Bitte des Grünflächenamtes der Stadt Bäume auf öffentlichen Flächen.

Allein von Juni bis Ende August scheint im bundesweiten Durchschnitt rund 770 Stunden lang die Sonne, damit liegt die Bilanz um 30 Prozent über dem Sollwert von 604 Stunden. Der Sommer 2018 sei einer der drei sonnenscheinreichsten seit Beginn der Messungen im Jahr 1951, so der DWD. Ganz besonders heiß wird es in Bernburg an der Saale: An insgesamt zwölf Tagen werden hier Temperaturen von mehr als 35 Grad gemessen. Am 31. Juli gibt es hier zudem mit 39,5 Grad den höchsten Einzelwert des Sommers 2018 in Deutschland.

Zwischen Starkregen und Dürre

In vielen Regionen warten Bauern und Förster vergeblich auf Regen. Im bundesweiten Durchschnitt fällt mit 130 Litern pro Quadratmeter nur 54 Prozent des Regen-Solls – darin sind die Fälle von Starkregen, die örtlich für Überschwemmungen sorgen, eingerechnet. In Thüringen fallen nur rund 95 Liter Wasser pro Quadratmeter, in Sachsen-Anhalt 65. Die Folgen sind teils dramatisch: Dürre auf den Feldern, Waldbrände vor allem in Teilen Brandenburgs. Während viele Landwirte schmerzhafte Ernteeinbußen hinnehmen müssen, gibt es auch Gewinner: Viele Weinbauern freuen sich nicht nur über eine überdurchschnittliche Lese, die Trauben sind zudem von hoher Qualität. Nach Einschätzung des DWD könnte sich 2018 als eines der fünf trockensten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen herausstellen. Im Oktober etwa sind rund 70 Prozent der Fläche Deutschlands von extremer Trockenheit betroffen.

Niedrigwasser und Fährstopp

Über die Sommermonate hinaus hat die Trockenheit Auswirkungen bis in den Herbst. Die Wasserstände von Flüssen und Seen sinken. Genau 88 Zentimeter beträgt der Pegelstand am 22. Oktober am Rhein in Mannheim – der historische Tiefstwert von 2003 (92 Zentimeter) wird so unterboten. Auch am Loreley-Felsen fällt der Niedrigwasserrekord des Rheins aus dem Jahr 2003. Mehrere Fähren müssen den Betrieb vorübergehend einstellen, auch Ausflugsschiffe zwischen Köln und Mainz pausieren. Anfang Dezember muss der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF nach Produktionsproblemen unter anderem wegen des niedrigen Rheinpegels sogar seine Gewinnziele kappen. Das Niedrigwasser des Rheins hat aber auch Auswirkungen auf Autofahrer – es führt zu Engpässen und Preisanstiegen bei Tankstellen. Den Grund nennt ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands im Herbst: Da die Tankschiffe auf dem Weg vom Ölzentrum Rotterdam flussaufwärts nicht mehr voll laden können, gibt es am Rhein zeitweise leere oder nur teils gefüllte Tanklager. dpa/mk

