Viel Sonne und hohe Temperaturen im Südwesten

Südwest.Nach einem vielerorts unbeständigen Sommerauftakt stehen Deutschland jetzt Sommertage wie aus dem Bilderbuch bevor. Auch in Mannheim und der Region werden in dieser Woche Temperaturen um die 30 Grad erwartet.

Ursache dafür sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) atlantische Tiefdrucksysteme, die in den kommenden Tagen warme Luftmassen aus den Subtropen zu uns bringen. "Entsprechend steigen die Tageshöchstwerte im Laufe der Woche weiter an und erreichen bereits am Mittwoch im Westen die 30-Grad-Marke", sagte ein DWD-Meteorologe.

Video Lokales Deutscher Wetterdienst warnt vor hoher UV-Belastung - 02:41 Am Dienstag und Mittwoch kann man sich im Südwesten über viel Sonne und fast wolkenlosen Himmel freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aber vor hoher UV-Belastung.

Schon am Dienstag können sich Baden-Württemberger, Rheinland-Pfälzer und Hessen über viel Sonne und fast wolkenlosen Himmel freuen. Nach Angaben des DWD liegen die Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Auch am Mittwoch erwarten die Meteorologen Höchstwerte bis zu 30 Grad, während es in der Nacht noch auf rund 15 Grad abkühlt. Auch in Mannheim sollen die Temperaturen in dieser Woche generell um die 30 Grad liegen.

Für den Südwesten erwartet der Wetterdienst hohe UV-Werte. Vor allem wer draußen arbeitet, sollte die Haut schützen, empfiehlt der DWD.

Wie lange sich das hochsommerliche Wetter über Deutschland hält, ist noch nicht ganz sicher. Denn zum Wochenende hin sorgt bereits wieder tiefer Luftdruck vor allem im Südwesten für teils kräftige Gewitter - in deren Folge die Temperaturen dann etwas zurückgehen.

