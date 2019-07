Viele Tote nach Monsun

Neu Delhi.Dem heftigen Monsunregen in Südasien sind binnen einer Woche mehr als 200 Menschen zum Opfer gefallen. Besonders betroffen war der Nordosten Indiens, allein dort starben seit Beginn der starken Regenfälle vor einer Woche 95 Menschen, wie Behörden am Mittwoch mitteilten. In Nepal kamen 83 Menschen ums Leben, weitere 35 gelten als vermisst. Die Regenmassen lösten Erdrutsche aus, zerstörten Häuser, spülten Ernten weg und betrafen so Millionen Menschen.

Zehn Menschen gerettet

Im tief gelegenen Bangladesch verloren mindestens 30 Menschen ihr Leben. In Pakistan lag die offizielle Zahl am Mittwoch bei acht Toten, doch in Kaschmir hatte eine Springflut 24 Menschen mit sich gerissen. Sie dürften den Behörden zufolge alle tot sein. Im indischen Bundesstaat Assam im Nordosten des Subkontinentes überfluteten die Wassermassen auch Nationalparks. Dort starben 30 Tiere, darunter auch zwei der seltenen Panzernashörner.

In Mumbai im Westen Indiens wurden aus den Trümmern eines nach heftigen Regenfällen eingestürzten Hauses bis Mittwoch 13 Leichen geborgen. Zehn Menschen konnten Einsatzkräfte retten, zwei bis drei weitere würden noch vermisst, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Monsunzeit dauert in Südasien bis September. Zwar ist der Regen für die Landwirtschaft lebenswichtig, er richtet aber auch immer wieder große Schäden an. dpa

