Heiner Lauterbach ist seit Jahren erfolgreich im deutschen Filmgeschäft. Seine Filmografie lässt seit 1975 kaum ein Jahr aus. Dekaden, in denen sich der gebürtige Kölner auch privat immer wieder weiterentwickelt hat. Zwei Autobiografien zeugen von seiner Wandlung vom Draufgänger zum braven Familienvater. Sich selbst beschreibt Lauterbach als „wechselhaft", wie er erzählt. Diesen Dienstag wird er 65 Jahre alt.

Gefeiert werde am Frühstückstisch mit der Familie. Mit dem Älterwerden habe er nicht wirklich ein Problem, sagt Lauterbach. „Einerseits ist es mühsam, älter zu werden, andererseits: Was ist die Alternative?“ Deshalb sei die Devise: „Nicht jammern, sondern in den Tag hinein leben.“ Seine Freizeit verbringe er gerne mit Musik und Sport. „Vielleicht fange ich wieder an zu malen.“

„Carpe diem“, also den Tag nutzen, ist angesichts seiner Filmografie aber Lauterbachs Arbeitsmotto. Mitte der 70er Jahre startet er seine Karriere im Filmgeschäft als Darsteller in der Erotik-Reihe „Schulmädchen-Report“. Der Durchbruch gelingt aber erst zehn Jahre später mit Doris Dörries Komödie „Männer“ an der Seite von Uwe Ochsenknecht. Es folgen Rollen im „Tatort“ und anderen Krimi-Reihen sowie in Kinofilmen wie „Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“.