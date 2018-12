„Vielleicht hatte einer einen Hass auf Frauen?“

Nürnberg.Zu sehen ist praktisch nichts mehr. Und trotzdem wissen gestern Morgen alle Bescheid: Ein bislang Unbekannter hat am Vorabend im Nürnberger Stadtteil St. Johannis unweit der Kaiserburg drei Frauen niedergestochen und schwer verletzt. Zwei der drei Opfer im Alter von 26, 34 und 56 schweben zunächst in Lebensgefahr – erst nach Stunden geben die Ärzte Entwarnung. War es ein Terroranschlag? Hass auf Frauen? Die Taten eines Verrückten? Die Spekulationen gehen in alle Richtungen. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Der Täter ist bislang nicht gefasst.

Die drei Tatorte liegen nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt – in einem beliebten Viertel mit vielen Altbauten. Nur wenige Menschen sind bei der Kälte auf der Straße, einige Anwohner gehen mit ihren Hunden spazieren. „Ich habe schon ein komisches Gefühl“, sagt eine 54-Jährige, die gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. „Wahrscheinlich war es einfach nur ein Irrer.“ Weihnachten sei immer eine komische Zeit. „Viele sind dann alleine und drehen durch.“ Auch im „Caffé Fatal“ um die Ecke gehen die Gedanken der Gäste in diese Richtung. „Wahrscheinlich ist da einer ausgetickt“, sagt die 53 Jahre alte Kerstin. An einen Terroranschlag glaubt sie nicht. „Vielleicht hatte da einer einen Hass auf Frauen?“, fragt sie. Sie gehe jedenfalls von einem Einzeltäter aus. Solange dieser nicht geschnappt ist, werde sie auf jeden Fall etwas vorsichtiger sein.

Eine Polizeistreife fährt die Straßen ab. In der Nacht waren die Beamten mit einem Großaufgebot und Hunderten Beamten im Einsatz. Stundenlang sei der Hubschrauber über dem Stadtteil gekreist, berichtet ein Anwohner. Auch mit Hunden wurde nach dem Flüchtigen gesucht. Ein Verdächtiger geht den Beamten dennoch durch die Lappen: Er flieht, als er eine Streife sieht, in ein Haus. Gefunden haben die Einsatzkräfte ihn nicht. War das der Täter? „Es ist eine Spur, die überprüft wird“, sagt ein Polizeisprecher.

Sonderkommission jagt Täter

Der Gesuchte hat die Fußgängerinnen zwischen 19 und 23 Uhr angegriffen – er soll sofort zugestochen und zuvor nicht mit seinen Opfern gesprochen haben. Die Staatsanwaltschaft sieht die Taten daher jeweils als versuchten Mord. Die Tatwaffe ist bisher unbekannt – von einem Messer will die Polizei nicht zwingend sprechen. Bei dem Täter soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit normaler Statur handeln – um die 1,80 Meter groß, blond, mit heller Haut und Drei-Tage-Bart.

Die Polizei setze alles daran, die Taten schnellstmöglich aufzuklären, betont der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger. Solche Fälle – und dann noch ausgerechnet in der besinnlichen Adventszeit – beeinträchtigten verständlicherweise das Sicherheitsempfinden der Menschen, sagt er. Er betont jedoch: Die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum habe nicht zugenommen. Man könne daher nicht von einer „großen Gefährdung“ sprechen.

Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Denn die Taten seien sich sehr ähnlich, sagt der leitende Kriminaldirektor, Thilo Bachmann. „Es gibt keine Vorgeschichte, keinen Streit. Die Angriffe erfolgten unvermittelt.“ Er bezeichnet die Vorgehensweise als „ungewöhnlich“: „Es gibt kein erkennbares Motiv.“ Eine Sonderkommission mit mehr als 40 Beamten soll den Täter schnappen.

Im Internet tauchen schnell Fragen und Vorwürfe auf: Wie könne es sein, dass noch weitere Taten passieren, obwohl die Polizei ganz in der Nähe ist? Und warum wurde die Öffentlichkeit nicht früher informiert? Die Beamten gingen jedoch zunächst von einem Einzelfall aus. Niemand habe damit rechnen können, dass der Täter erneut zuschlägt. Sie gehe zudem nicht davon aus, dass viele Menschen in der Nacht eine Nachricht der Polizei gelesen hätten, so eine Sprecherin. Polizeipräsident Fertinger ergänzt, man habe „nicht die ganze Stadt in Unruhe versetzen“ wollen, da sich die Taten auf einen kleinen Raum beschränkten.

