Vier Tote in Bayern bei Familiendrama

In der Wohnung finden die Beamten dann die vier Toten. Lärm und Schreie soll es am Morgen gegeben haben, berichten Nachbarn. Immer wieder schauen Bewohner des neungeschossigen Baus aus ihren Fenstern oder stehen auf den Balkonen. Herbert Pötzl wohnt im sechsten Stock des Gebäudes. „Was mich so trifft: Es sind die Kinder. Die können doch nichts dafür“, sagt der 67-Jährige. Die Polizei steht mit ihren Ermittlungen noch ganz am Anfang. Familienangehörige des Paars und Nachbarn werden nun befragt. Vor allem von dem Zeugen, der die Polizei verständigt hat, erhoffen sich die Kriminalbeamten wichtige Hinweise. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter sei laut seinem Personalausweis Deutscher, sagt Seebauer. Geboren sei er in Russland. Heute wollen die Ermittler eine Pressekonferenz in Ansbach geben – möglicherweise wissen sie dann mehr. dpa

