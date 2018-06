Vince Vaughn nach Alkoholkontrolle festgenommen

Anzeige

Vaughn ist vor allem mit Komödien wie «Die Hochzeits-Crasher» und «Trennung mit Hindernissen» bekannt geworden. Zuletzt spielte er in dem Kriegsfilm «Hacksaw Ridge» und in dem Gefängnisthriller «Brawl in Cell Block 99» mit.

Der frühere Freund von Jennifer Aniston ist seit 2010 mit der Kanadierin Kyla Weber verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.