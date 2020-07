Viren sehen und genau erforschen

Der Forscher Torsten Heidenblut zeigt auf die Aufnahme einer Eierschale. © dpa

Garbsen.Der Forscher Torsten Heidenblut öffnet eine Klappe an der Seite des mannshohen Geräts. Unten ist ein Kasten und oben kommen allerlei Rohre und Kabel heraus. In die Klappe stellt er einen kleinen Teller mit einem Stück Eierschale. Und dann erscheint auf dem Bildschirm eine erstaunliche Vergrößerung: Die Eierschale sieht aus, als bestünde sie aus lauter Ästen! Geschafft hat das ein Rasterelektronen-Mikroskop. So heißt das große Gerät. Im Labor von Torsten Heidenblut stehen gleich drei davon.

Und so funktioniert’s: Winzige, sehr schnelle Teilchen, sie heißen Elektronen, werden in großer Zahl als Strahl auf eine kleine Stelle der Eierschale geschossen. Auch die enthält Elektronen. An jeder Stelle wird gemessen, wie viele Elektronen hochspringen: Sind es viele, befindet sich der Strahl auf einer Erhöhung, und ein heller Bildpunkt wird gespeichert. Sind es wenige, befindet er sich in einer Vertiefung und erzeugt einen dunklen Bildpunkt. Und damit sich die Elektronen ungehindert bewegen könne, herrscht innerhalb des Geräts ein Vakuum. Das heißt, dort ist absolut keine Luft.

Elektronen-Mikroskope spielen auch eine wichtige Rolle, wenn man bestimmte Krankheitserreger untersuchen möchte. Dazu gehören Viren wie zum Beispiel das Coronavirus. Diese sind so klein, dass man ihren Aufbau mit einem gewöhnlichen Lichtmikroskop nicht erkennen kann. Erst mit der Erfindung des Elektronen-Mikroskops vor etwa 70 Jahren wurde es möglich. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020