Visionär, Technikfreak und „Märchenkönig“

Herrenchiemsee/Füssen.Er baute die Schlösser Herrenchiemsee, Linderhof und das weltberühmte Neuschwanstein, er hasste Kriege, förderte Richard Wagner, produzierte immense Schulden – und starb entmündigt unter umstrittenen Umständen im Starnberger See. Der „Märchenkönig“ Ludwig II. (kleines Bild), dessen Leben mehrfach verfilmt wurde, unter anderem von Luchino Visconti, war wohl der schillerndste Regent Bayerns. Anstatt wie andere Herrscher feudal zur Jagd zu reiten oder den Feldherrn zu geben, plante er lieber neue Bauten, tüftelte an raffinierten Erfindungen und träumte vom Fliegen. Bis heute verehren ihn Anhänger – als Visionär, Technikfreak und „Friedensfürsten“. Rund um den 25. August begehen sie seinen 175. Geburtstag.

Gegen den Krieg gewehrt

Auf den Gipfeln bei Oberammergau werden am Vorabend des Geburtstags zum „flammenden Gedenken“ Feuer lodern. Ursprünglich war ein Gottesdienst in der Münchner Michaelskirche geplant, wo der König beigesetzt ist. „Das ist aber abgesagt worden vor dem Hintergrund der Corona-Krise – mit Bedauern.“, sagt Marcus Freiherr von Bechtolsheim, Präsident der Verwaltung des Herzogs Franz von Bayern, als Chef des Hauses Wittelsbach.

Nicht abhalten lassen sich die Königstreuen. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Erinnerung an die Wittelsbacher und ihre Leistungen als bayerische Herrscher hochzuhalten. Bayern, sagt Stefan Jetz, Vorsitzender des Verbands der Königstreuen in Bayern, wäre anders ohne die Wittelsbacher – und ohne Ludwig II. Einige Getreue wollen zum Grab in der Gruft der Michaelskirche steigen; Jetz will des Königs Herz in der Gnadenkapelle in Altötting besuchen, wo die Herzen aller bayerischen Könige beigesetzt sind. Wieder andere wollen zum Königshaus am Schachen pilgern, wo der König die Berglandschaft genoss.

„Er war ein Friedenskönig. Er hat sich mit Händen und Füßen 1866 und 1870 gegen Krieg gewehrt – aber er konnte nicht aus dem Deutschen Bund“, sagt Jetz. „Für mich war er kein Märchenkönig, sondern ein Fantast, er lebte in einer Traumwelt – und er hat Bayern wie kein anderer technisch vorangebracht.“

Der junge König eiferte nicht nur dem Prunk des französischen „Sonnenkönigs“ Ludwigs XIV. und dessen Versailles nach. Seine Schlösser steckten auch voll ungewöhnlicher Technik. Neuschwanstein wurde durch ein Rohrsystem geheizt, das im Winter warme Luft in die Räume blies. Essen kam per Aufzug von der Küche in den Speisesaal. Es gab fließendes, warmes Wasser und eine automatische Toilettenspülung.

Richard Wagner verehrt

„Er war nicht nur der Märchenkönig, er war auch ein großer Technikförderer. Man sah die Notwenigkeit einer höheren technischen Bildung im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung Bayerns“, sagte 2018 der damalige Präsident der Technischen Universität München, Wolfgang Herrmann, zum 150-jährigen Bestehen der Uni. 1868 hatte Ludwig II. die Universität als Polytechnische Schule München gegründet.

So sehr der König für Richard Wagner schwärmte und ihn mit Geld förderte, so sehr lehnte er dessen Antisemitismus ab. Als Wagner von dem Hoftheaterdirigenten Hermann Levi den Übertritt vom jüdischen zum christlichen Glauben verlangte, falls er die Uraufführung des „Parsifal“ in Bayreuth dirigieren wolle, griff Ludwig II. ein - die Uraufführung fand unter Levis Leitung statt. Ludwig II. blieb ehelos. Seine Verlobung mit der Herzogin Sophie Charlotte in Bayern 1867 löste er im selben Jahr. dpa

