Viva wird abgeschaltet

Dieter Gorny im Jahr 2003 vor dem Logo des Musiksenders Viva. © dpa

Berlin/Köln.Nach mehr als einem Vierteljahrhundert auf Sendung schlägt an Silvester die letzte Stunde des Musiksenders Viva. Der Kanal wird endgültig eingestellt - und seine letzte Sekunde im deutschen Fernsehen steht fest. „Viva sendet am 31. Dezember bis 13:59:59“, teilte eine Sprecherin des Trägers Viacom mit. Danach ist Schluss. In der Sendung „Viva Forever – Die Show“ sollen ab 12 Uhr Videos und große Momente aus der Viva-Historie zu sehen sein.

Konkurrent von MTV

Angetreten war er als deutsche Antwort auf die globale Coolness-Marke MTV. Die Betonung lag dabei durchaus auf Deutsch. Auf Viva sollte deutsche Musik einen Platz haben, auch zur besseren Vermarktung. MTV sitze „auf einer Insel hinter dem Ärmelkanal“, erklärte Viva-Gründer Dieter Gorny. „Viva sitzt in Köln, mittendrin.“ Als Macher des neuen Senders stieg Gorny selbst zum „Paten der Popmusik“ auf. Mit MTV lieferte man sich einen erbitterten Kampf um Quoten.

Vivas Geheimnis war, dass der Sender auf andere Art gar nicht deutsch war: Perfektionismus gehörte nicht zu seinen Tugenden. Die Moderatoren quatschten betont unprofessionell in die Kamera. Damit trafen sie den Nerv ihres Publikums. Am letzten Tag will Viva noch mal auf seine größten Momente zurückblicken. Das erste je gezeigte Musikvideo etwa war „Zu geil für diese Welt“ der Fantastischen Vier. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018