Vom Popstar zum Eiszwerg

Flagstaff/Hamburg.Kaum ein Himmelskörper erhitzt die Gemüter wie der Eiszwerg Pluto am Rande unseres Sonnensystems: Noch nach mehr als einem Jahrzehnt hält die Diskussion um seine Degradierung zum Zwergplaneten an, die von der Internationalen Astronomischen Union IAU 2006 entschieden worden war. Zum 90. Jahrestag der Pluto-Entdeckung hat das Hamburger Planetarium sogar eine Initiative gestartet, um Pluto wieder in die Riege der Planeten aufzunehmen, „Pluto for Planet“.

Die ferne Eiswelt war am 18. Februar 1930 von Clyde Tombaugh am Lowell-Observatorium in Flagstaff (US-Bundesstaat Arizona) aufgespürt worden, das zum Jahrestag der Entdeckung ein eigenes Pluto-Festival veranstaltet. „Die Entdeckung Plutos war von großer Bedeutung, da es der erste Vorstoß in den Kuipergürtel in den Außenregionen des Sonnensystems gewesen ist“, betont IAU-Sprecher Lars Lindberg Christensen. Der Kuipergürtel jenseits des Planeten Neptun ist eine Art eisiges Archiv. In ihm tummeln sich Millionen urtümliche Brocken aus der Frühzeit des Sonnensystems – einige darunter von ähnlicher Größe und Masse wie Pluto.

Nach seiner Entdeckung war Pluto als neunter Planet unseres Systems eingestuft worden. Damals hielten ihn die Astronomen noch für mindestens so groß und schwer wie die Erde. Der Marsforscher Percival Lowell (1855-1916) hatte bereits 1905 postuliert, dass es jenseits des Neptun einen Planeten geben müsse, dessen Schwerkraft für leichte Unregelmäßigkeiten in der Neptunbahn verantwortlich sein sollte. Diesen „Transneptun“ suchte Lowell an seinem eigenen Observatorium zeitlebens vergeblich. Sein Nachfolger, Vesto Slipher, stellte 1929 schließlich den jungen Amateurastronomen Tombaugh ein, und tatsächlich stieß der damals 24-Jährige bereits nach wenigen Monaten auf den bis dahin unbekannten Himmelskörper – ein Zufall, wie sich später herausstellte. Denn Pluto ist entgegen der ursprünglichen Annahmen winzig, nur etwa ein Drittel so groß und ein Fünftel so schwer wie unser Mond und kann damit Neptuns Umlaufbahn nicht beeinflussen.

Die Nachricht von der Entdeckung, die am 13. März 1930 zu Lowells 75. Geburtstag bekannt gemacht wurde, stieß weltweit auf großes Interesse. Pluto erlangte eine Art Popstar-Status: Walt Disney benannte den Comic-Hund seiner Figur Micky Maus nach dem neuen Planeten, das Element Plutonium verdankt ihm seinen Namen und selbst ein Antarktis-Gletscher heißt nach ihm.

76 Jahre lang galt Pluto als neunter Planet unseres Sonnensystems. Während dieser Zeit stießen Astronomen jedoch auf immer mehr ähnlich große Objekte in den eisigen Gefilden des Kuipergürtels. Nach der Entdeckung von Eris, ebenso groß wie Pluto und sogar etwas schwerer, entschloss sich die Vollversammlung der IAU 2006 in Prag zur Degradierung und führte die neue Gruppe der Zwergplaneten ein.

Tiefebenen und Gletscher

Bis heute hadern manche Forscher mit dieser Herabstufung. „Die aktuelle Definition der IAU basiert auf einer Momentaufnahme des Planetensystems, die weder sinnvoll noch wissenschaftlich weiterführend ist“, argumentiert der Hamburger Planetariumsdirektor Thomas Kraupe auf der Internetseite seiner Initiative, www.plutoforplanet.de. Er plädiert dafür, innerhalb der Planeten eine Unterklasse der Zwergplaneten zu schaffen.

Auch der Chefwissenschaftler der Pluto-Sonde „New Horizons“, Alan Stern von der US-Raumfahrtbehörde Nasa, sähe Pluto gern weiter in der offiziellen Gruppe der Planeten. Und Nasa-Chef Jim Bridenstine bekannte unlängst auf dem 70. Internationalen Astronautik-Kongress in Washington, er glaube, „dass Pluto ein Planet ist“. Die Erkenntnisse von „New Horizons“, die 2015 Pluto besucht hatte, erforderten eine Neubewertung. Tatsächlich hatte sich der Nasa-Sonde eine erstaunlich abwechslungsreiche Landschaft auf Pluto offenbart: es gibt Tiefebenen, Gletscher und kilometerhohen Gebirge aus Wassereis, rötlich schimmernde organische Verbindungen, vermutlich eine aktive Geologie, Nebel in einer extrem dünnen Atmosphäre und möglicherweise sogar einen unterirdischen Ozean. Die kleine Welt ist damit vielfältiger und aktiver als erwartet. dpa

