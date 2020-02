Von wegen altmodisch: Seife wieder beliebter

Nürnberg.Sorgsam faltet Cosmin Katko Papier um das duftende Stück Seife auf der Ladentheke. Erst die eine Seite, dann die andere, zum Schluss der Aufkleber. Dutzende Male am Tag machen er und sein Geschäftspartner Marc-Simon Wolf das. In ihrer Seifenmanufaktur Haused Wolf in Nürnberg ist alles selbst gemacht, von der Herstellung bis zum Versand übers Internet. Und das Geschäft läuft ihren Angaben nach gut. Der absolute Renner ist: Haarseife.

Seife wirkt oft etwas altmodisch. Bei Oma und Opa lag immer so ein ausgewaschenes Stück mit Rissen in einer Seifenschale mit Gumminoppen am Waschbecken. Nicht gerade ansehnlich. Manche Menschen ekeln sich sogar regelrecht vor Seifen, weil sie diese für unhygienisch halten.

Image wandelt sich

Doch das Image der guten alten Seife wandelt sich gerade. „Seifen erleben eine Renaissance“, sagt die Marktforscherin Elfriede Dambacher, die auf Naturkosmetik spezialisiert ist. Vor allem wer umweltbewusst und möglichst verpackungsarm konsumieren will, seift Hände, Körper und seit neustem auch Haare ein.

„Der Schaum der Seife zerfällt und belastet die Gewässer nicht“, sagt Dambacher. Außerdem sei sie sehr ergiebig. „Ein Stück hält so lange wie vier Flaschen Shampoo oder Duschgel.

Im Geschäft von Haused Wolf stapeln sich Seifen in Regenbogenfarben, Pastelltönen oder tiefem Schwarz auf Blechen hinter der Kasse. Mehrere Wochen reifen die Stücke dort. In den Regalen steht an einigen Stellen ein Schild: „Ausverkauft – wird gerade nachproduziert.“ Die beiden Besitzer erweitern gerade die Produktion und suchen zu ihren vier Mitarbeiterinnen weitere Verstärkung.

Bisher rühren sie die Zutaten für ihre Seifen in Zehn-Liter-Töpfen in der Küche hinter dem Verkaufsraum zusammen. „Die Rezepturen sind Betriebsgeheimnis“, sagt Cosmin Katko. Nur so viel verrät er: Die Seife wird nicht gekocht, sondern kalt gerührt – und alle Zutaten sind natürlich.

Das ist nicht bei jeder Haarseife zwingend der Fall. „Es gibt keine Vorschriften, was Haarseife enthalten darf“, sagt Marc-Simon Wolf. „Es gibt auch welche, denen zusätzlich Tenside und Filmbildner hinzugefügt werden.“ Außerdem kann man Haarseifen leicht mit festen Shampoos verwechseln. Die sehen zwar ähnlich wie eine Seife aus, enthalten aber die gleichen Inhaltsstoffe wie flüssiges Shampoo. „Das ist wie bei einer Ernährungsumstellung“, sagt Cosmin Katko. „Man muss die Verpackungsrückseite genau studieren.“

Trend in der Drogerie angekommen

Früher bekam man Haarseifen meist nur in spezialisierten Naturkosmetikgeschäften. Heute gibt es sie auch in Unverpackt-Läden, Biomärkten, Parfümerien und Drogerien. „Der Trend geht in die Breite“, sagt Elmar Keldenich vom Handelsverband Kosmetik. „Er spricht aber eine ganz bestimmte Zielgruppe an.“

Die Drogeriekette dm hat zum Beispiel seit vergangenem Herbst Haarseife im Sortiment. Mit den festen Shampoos kommt die feste Haarpflege damit auf zehn Produkte. Bei den flüssigen Shampoos sind es rund 270.

„Wir betrachten die Produkte als Ergänzung unseres Sortiments“, sagt Marketinggeschäftsführer Sebastian Bayer. Ähnlich sieht es bei Konkurrent Rossmann aus: Aktuell führt er elf feste Shampoos und etwa 280 flüssige.

„Haarseife ist nicht massentauglich“, erläutert Expertin Dambacher. Wieso? „Über Generationen hinweg hat sich ein Waschempfinden gebildet, dass es extrem schäumen muss und die Haare danach leicht kämmbar sind.“ Das meint auch Keldenich: „Die Mehrzahl der Menschen wird weiterhin normales Shampoo benutzen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020