Vorräte horten ist sinnvoll

Berlin.Seit mehrere Städte in Norditalien unter Quarantäne gestellt wurden, fragen sich einige Leute, ob so etwas auch hier droht. Zuständig wären für solche Maßnahmen zunächst die kommunalen Gesundheitsbehörden in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen. Vom Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein hieß es dazu jedoch: Es „besteht zurzeit keine Veranlassung“, sich auf Sperrungen des Zugverkehrs oder die Abriegelung von Städten vorzubereiten.

Die offizielle Risikoanalyse fällt differenziert aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Montag gesagt: „Wir müssen damit rechnen, dass die Krankheit sich auch in Deutschland ausbreiten kann“. Allerdings betonte das Robert-Koch-Institut: „Gegenwärtig gibt es noch keine Hinweise auf eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland, so dass die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung aktuell weiterhin als gering eingeschätzt wird.“

Zur Frage möglicher Quarantäne geben mehrere Bundesländer Entwarnung. „Abstrakte Planungen im Rahmen des Katastrophenschutzes liegen vor“, teilte das Gesundheitsministerium in Kiel zwar mit. Schränkte aber ein: „Derartig weitgehenden Maßnahmen wie in Italien würde eine gründliche Abwägung sowie die Prüfung der Verhältnismäßigkeit und weniger eingreifender Maßnahmen vorausgehen.“

20 Liter Wasser pro Person

Das niedersächsische Gesundheitsministerium mit Sitz in Hannover schrieb: „Tatsächlich gibt das Infektionsschutzgesetz derzeit nicht her, dass ganze Ortschaften abgeriegelt werden. Dies könnte nur im Katastrophenfall angeordnet werden.“ Das Ministerium in Nordrhein-Westfalen verweist auf Paragrafen im Infektionsschutzgesetz, denen zufolge Quarantäne beispielsweise für kranke Bürgerinnen und Bürger angeordnet werden können. Außerdem ist es demnach möglich, öffentliche Veranstaltungen zu verbieten.

Einen Vorrat an Lebensmitteln für zehn Tage solle jeder Privathaushalt trotzdem lagern, rät das Bundesamt für Katastrophenschutz in Bonn. Unabhängig vom Coronavirus gilt dieser Rat für mögliche Naturkatastrophen oder ähnliches. Unter anderem sollten pro Person, die im Haushalt lebt, 20 Liter Trinkwasser vorhanden sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020