Vorwurf der Geiselnahme

Oppenau.. Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat Anklage gegen den Mann erhoben, der im Juli im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet und sich tagelang im Wald versteckt hatte. Die Anklage lautet unter anderem auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Den Vorwurf der besonders schweren räuberischen Erpressung hält die Anklagebehörde nicht aufrecht. Der 31-Jährige hatte am 12. Juli bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte vier Polizisten mit einer Waffe bedroht und gezwungen, die Dienstpistolen abzulegen. Anschließend flüchtete er mit den Waffen. Ein Großaufgebot der Polizei suchte tagelang nach ihm. Am 17. Juli wurde er im Wald festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat er nach der ersten Befragung keine weiteren Angaben gemacht. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020