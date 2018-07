«Wach und bei ihrer Familie» - Demi Lovato erholt sich

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Die US-Sängerin Demi Lovato (25) will sich nach einem mutmaßlichen Drogenvorfall im Kreise ihrer Familie erholen.

«Demi ist wach und mit ihrer Familie zusammen, die sich bei allen für die Liebe, die Gebete und die Unterstützung bedankt», hieß es in einem Statement ihres Managements, wie US-Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten. Lovatos Gesundheit und Genesung seien nun das Wichtigste.

Lovato war den Medienberichten zufolge am Dienstagmittag von einem Haus in den Hügeln von Hollywood in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden. Ein Polizeisprecher teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass nach Eingang eines Notrufs eine 25-jährige Frau aus dem Viertel Hollywood Hills in ein Krankenhaus transportiert worden sei. Die Identität der Patientin bestätigte die Polizei nicht.