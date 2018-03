Wählen gehen ist besser

Anzeige

Die Schüler von Parkland haben frischen Wind nach Washington gebracht. Ihr „Marsch für unsere Leben“ geriet zu dem bewegenden Zeugnis einer Generation, die Leidtragende des Waffenwahns in den USA geworden ist. Die Schüler sprechen mit der Autorität von Betroffenen, die gegen das Versagen und die Untätigkeit der Älteren rebelliert. Zurecht. Angesichts der empörenden Unfähigkeit der Politik, etwas gegen die Waffengewalt zu tun, nimmt die junge Generation die Dinge nun selber in die Hand.

Ihre Leidenschaft mobilisierte einen der größten Proteste in der Geschichte der amerikanischen Hauptstadt. Und erinnerte an Wahrheiten, die selbstverständlich sein sollten: Dass es nicht normal ist, von bewaffneten Lehrern unterrichtet zu werden, durch Metalldetektoren die Schulen zu betreten oder sich auf den Ernstfall eines Amoklaufs vorbereiten zu müssen.

Ob die Massenproteste in Washington und 800 Städten weltweit als Frühjahrserwachen einer neuen Jugendbewegung oder Großereignis der Pop-Kultur in die Geschichte eingehen wird, lässt sich schwer abschätzen. Einerseits gibt es ein hohes Frustrationspotenzial. Tendieren die Aussichten auf ernsthafte Reformen der Waffengesetze doch gegen Null, solange Donald Trump im Weißen Haus sitzt und mit seinem Veto Reformen verhindern wird. Ändern wird sich letztlich nur etwas, wenn es den Schülern gelingt, ihren Protest in Wählerstimmen umzusetzen. Demonstrieren ist gut, wählen gehen ist aber noch besser.