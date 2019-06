Wäre der Großbrand vermeidbar gewesen?

Paris.Der Abend des 15. April 2019 wird allen Liebhabern von Paris in Erinnerung bleiben. Jener Abend, an dem die Kathedrale Notre-Dame in Flammen stand und ihr Spitzturm in die Tiefe stürzte. Noch suchen die Ermittler nach der Ursache des Feuers und gehen dabei weiterhin von einem Unfall aus. Hätte er oder zumindest die Ausbreitung der Flammen verhindert werden können?

In der Zeitung „Le

...