Waffennarr drohen bis zu 15 Jahre Haft

Hunderte Beamte waren an der Suche nach dem Mann beteiligt. © dpa

Oppenau.Samstag, gegen 11 Uhr: Der 31 Jahre alte Mann, der im Schwarzwaldort Oppenau vier Polizisten entwaffnet hat, wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wenig später setzt der Richter den Haftbefehl in Vollzug. Vorgeworfen wird dem Verdächtigen schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe, wie Polizei und Staatsanwaltschaft im Anschluss mitteilten.

Nach der Vorführung wurde der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Fall hatte tagelang die Schlagzeilen bestimmt. Begonnen hatten die Ereignisse in einer Gartenhütte, in der sich der Mann ohne Erlaubnis häuslich eingerichtet hatte. Als vier Polizisten den 31-Jährigen kontrollierten, eskalierte die Situation.

Brief an Angehörige

Für die Beamten wohl völlig unvermittelt zog der Mann eine Waffe und richtete sie auf einen der Polizisten. Danach zwang er sie, ihre Pistolen auf den Boden zu legen, nahm sie an sich und verschwand im Wald. Am Freitag endete seine Flucht – in einem Gebüsch. Die Hinweise zweier Zeugen sowie die Fährte eines Polizeihundes hatten die Fahnder auf die Spur des Mannes geführt. Sichtbar vor ihm lagen die vier Pistolen, auf seinem Schoß ein Beil. Zudem hatte er einen Brief bei sich. Laut Staatsanwaltschaft handelte es sich um ein Schreiben an seine Angehörigen, falls ihm bei der Flucht etwas zustoßen sollte.

Neben den vier Dienstwaffen der Polizei wurde eine weitere Pistole gefunden. Dabei soll es sich um eine Schreckschusswaffe handeln. Das habe der Verdächtige gegenüber der Polizei geäußert. Wie die Beamten vermutet hatten, hielt sich der Mann während der Flucht durchweg in dem Waldgebiet um Oppenau auf. Unterstützung von anderen Menschen soll er nicht erhalten haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnte in acht bis zwölf Wochen Anklage erhoben werden. Im Fall einer Verurteilung droht dem Beschuldigten eine Haftstrafe zwischen drei und 15 Jahren. dpa

