Waggons rutschen Böschung hinunter

Stonehaven.Dunkle Rauchsäulen dringen auch am Nachmittag noch aus der dicht bewaldeten Talsenke hervor, während über die engen Landstraßen mehr und mehr Rettungsfahrzeuge das Gebiet in der Nähe der schottischen Stadt Stonehaven in Aberdeenshire erreichen. Helikopter landen auf den saftig grünen Wiesen und Feldern rund um das Waldstück. Doch nur langsam und unter schwierigsten Bedingungen rücken die Feuerwehrleute und Sanitäter zum schwer zugänglichen und einsehbaren Unglücksort heran, wo am Morgen ein Zug entgleist ist. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, wie die Polizei mitteilte, darunter auch der Zugführer.

Nur zwölf Menschen an Bord

Eine vierte Person wurde zunächst noch vermisst. Außerdem wurden sechs Verletzte im Krankenhaus behandelt. Offenbar sind neben der Lokomotive drei der vier Waggons aus den Gleisen gesprungen und eine Böschung hinuntergerutscht. Der Betreiber der Bahn, ScotRail, hatte zuvor aufgrund der Blitzeinschläge und Regenfälle vor Überflutungen in der Region gewarnt.

Insgesamt waren nur zwölf Menschen an Bord des Zuges. Laut Berichten hatten die Verantwortlichen wegen eines Erdrutsches beschlossen, umzukehren. Auf dem Weg zurück soll der Zug dann jedoch auf einen weiteren Erdrutsch gestoßen sein. Dieser gilt als Ursache für das Unglück. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach von einem „extrem ernsthaften Vorfall“.

