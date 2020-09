Waldbrände erreichen Rekord-Ausmaße

Winde und Trockenheit verschärfen die Lage in Kalifornien. © dpa

San Francisco.Es ist ein trauriger Rekord: Ein seit Mitte August wütender Waldbrand in Nordkalifornien hat sich auf eine Fläche von mehr als 1906 Quadratkilometer Land ausgeweitet. Damit ist das sogenannte August Complex Feuer im Bezirk Mendocino County das flächenmäßig größte in der jüngeren Geschichte Kaliforniens, teilte die Feuerwehr am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Auch in den nördlich von Kalifornien liegenden Staaten Oregon und Washington wüten verheerende Waldbrände. Laut CNN kamen in diesen drei Staaten 15 Menschen ums Leben. Die Zeitung „USA Today“ berichtete, bei Bränden in einem Dutzend Staaten im Westen der USA seien mindestens 23 Menschen gestorben. In einem Brandgebiet im kalifornischen Bezirk Butte County knapp 300 Kilometer nördlich von San Francisco wurden am Donnerstag sieben Leichen gefunden. Schon am Mittwoch waren Einsatzkräfte in der Region auf drei verkohlte Leichen gestoßen.

Es werden noch mehr Opfer befürchtet. Laut kalifornischen Behörden gelten 16 Menschen als vermisst. Wegen ausgefallener Mobilfunknetze waren sie aber möglicherweise nicht zu erreichen.

Allein in Kalifornien kämpften etwa 14 000 Feuerwehrleute gegen 29 Wald- und Buschbrände. 2020 wurde in dem Staat eine Rekordfläche von mehr als 12 500 Quadratkilometern Land zerstört. Schon jetzt zählen damit sechs der derzeitig lodernden Brände zu den 20 größten in der Geschichte Kaliforniens seit Beginn der Aufzeichnungen um 1930. dpa

