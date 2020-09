Waldbrände noch außer Kontrolle

Ein Feuerwehrmann kämpft in Calistoga (USA) gegen das Feuer. © dpa

San Francisco.Die kalifornischen Weinregionen Napa und Sonoma Valley, nördlich von San Francisco, werden erneut von Feuerstürmen heimgesucht. Das sogenannte Glass-Feuer habe in der Region bereits 80 Gebäude zerstört, teilte die Behörde Cal Fire mit.

Fast 1500 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen an, doch das am Sonntag ausgebrochene Feuer sei noch außer Kontrolle, hieß es. Zehntausende Anwohner mussten fliehen. Es habe bisher aber keine Berichte über Tote gegeben. Mindestens drei Menschenleben forderte jedoch am Vortag ein Waldbrand im nordkalifornischen Shasta County. In der Region hat das „Zogg Feuer“ fast 150 Gebäude zerstört. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat den Notstand ausgerufen.

Das Glass-Feuer hat nach Angaben des „San Francisco Chronicle“ mindestens ein Dutzend Weingüter beschädigt. „Es passierte so schnell“, sagte Carlton McCoy vom Weingut Burgess Cellars der Zeitung über das von Winden angefachte Feuer. Teile des Weinguts´wurden zerstört.

Die Region wurde in den letzten Jahren regelmäßig von Feuern heimgesucht, besonders heftig 2017, als bei Waldbränden in Sonoma, Napa und Santa Rosa Dutzende Menschen starben. Seit Mitte August wüten an der US-Westküste viele große Feuer. Mindestens 29 Menschen kamen ums Leben, Tausende Gebäude wurden bisher zerstört. Die flächenmäßig schwersten Brände in der jüngeren Geschichte Kaliforniens haben jetzt schon eine Fläche von mehr als 15 000 Quadratkilometern Land zerstört. dpa

