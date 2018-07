„Walli“ will Fischern nicht ins Netz

Anzeige

Offenbach.Der „Problemwels“ aus einem Teich in Offenbach ist einem Fischer bei einer großangelegten Suchaktion durch das Netz gegangen. Der Wels hatte als „Küken-Killer“ in den vergangenen Wochen für Aufregung in der Nachbarstadt von Frankfurt gesorgt.

Außer Fischen soll er artgeschützte Küken von Teichhühnern und Stockenten gefressen haben. Deshalb sollte der Fisch, der „Walli“ genannt wird, gefangen werden. Geplant war, ihn dann in ein anderes Gewässer in Hessen zu bringen, wo er artgerecht gehalten werden sollte. Doch die Aktion der Stadt wurde gestern Morgen abgebrochen – vorerst.

Teich zu klein

„Wir haben keinen gefangen“, sagte Berufsfischer Dieter Stitz. Er war nach Angaben der Stadt mit einem Team von bis zu vier weiteren Fischern am Teich. „Der Wels hat einen Fisch ausgespuckt und ist uns buchstäblich durch die Maschen gegangen.“