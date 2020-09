Wanderzirkusse künftig ohne Tiere

Paris.Frankreich will Wildtiere in Wanderzirkussen schrittweise verbieten. „Dies ist der Beginn einer neuen Ära“, kündigte Umweltministerin Barbara Pompili am Dienstag an. Das Leben in Wanderzirkussen sei nicht mit dem Wohlergehen der Tiere vereinbar. Man wolle den Zirkussen dabei helfen, ein Programm ohne wilde Tiere zu entwickeln, so die Ministerin. Pompili nannte kein konkretes Datum für die Umsetzung des Verbots – der Prozess solle mehrere Jahre dauern. Die Ministerin kündigte auch maßgebliche Veränderungen für Delfinarien an, in denen Delfine und andere Wale in Gefangenschaft leben. Es würden keine neuen Delfinarien mehr gebaut. Die bereits vorhandenen dürften keine neuen Delfine oder Wale mehr einführen, die Zucht in Gefangenschaft solle gestoppt werden. Pompili gab auch das Ende der Nerzzucht für Pelze bekannt. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020